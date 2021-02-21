1万5600户首购族已获额外安居津贴 总额近5亿元

（早报讯）2019年9月推出的额外安居津贴，截至去年底已发放近5亿元给约1万5600名首次购屋者，协助他们购买新组屋或转售组屋。

额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant）取代了原有的额外公积金购屋津贴（Additional CPF Housing Grant）和特别公积金购屋津贴（Special CPF Housing Grant）。

总月入不高于9000元的首次购屋家庭，可享有高达8万元的津贴。35岁及以上、首次购屋的单身者，只要月入不高于4500元，也可享有高达4万元的津贴。

与原有津贴制不同的是，额外安居津贴不限新旧组屋、屋型和地区。

根据建屋发展局今天（2月21日）发的文告，额外安居津贴推出后的15个月，即2019年9月11日至去年12月31日之间，当局发放了4亿9600万元给约1万5600名首次购屋者。

其中7700名是通过各类组屋销售活动申购新组屋的住户（households），涵盖家庭和单身者，当局共向这类住户发放了2亿7000万元。

组屋销售活动包括，预购组屋销售活动、剩余组屋销售活动，以及经上述两轮销售活动仍卖不掉、改以常年开放（open booking）方式供申购的单位。

由于去年8月和11月组屋销售活动的买家仍在选购单位，因此在上述7700名住户之外，仍有一些住户的额外安居津贴申请还在处理中。

同时期，约8300名购买转售组屋的住户也申请了额外安居津贴，当局已向其中约7900名住户，发放总额约2亿2600万元的津贴。其余申请者会在转售交易完成后，才获得额外安居津贴。