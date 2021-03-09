淡马锡和影响力投资公司LeapFrog展开5亿美元合作

（早报讯）新加坡投资公司淡马锡控股（Temasek Holdings）今天宣布，它已跟全球领先的影响力投资公司LeapFrog建立5亿美元（6亿7500万美元）的战略合作伙伴关系。

所谓影响力投资（impact investment，也称社会效应投资），旨在追逐可观的回报之际，同时制造积极的、可衡量的社会与环境影响。

淡马锡和LeapFrog的联合文告指出，淡马锡将以多轮资金投资形式，作为主要投资投入到LeapFrog的未来基金。淡马锡将持有LeapFrog的少数股权，并提供增长资金，以支持LeapFrog团队和投资能力在亚洲和非洲地区扩展。 LeapFrog及其投资流程继续由它的合作伙伴团队管理和掌控，淡马锡在LeapFrog的管理委员会中占一席位。

LeapFrog成立于2007年，至今为全球35个国家的2亿1200万人提供医疗保健或金融服务。自展开投资以来，该公司的平均增长率达到每年30％。现在，公司为超过13万人提供工作和生计，并从机构投资者筹集超过20亿美元，进行”有目的的盈利“投资。

LeapFrog是首家被《财富》杂志评为“改变世界五大公司”之一的私人投资公司，它所协助增长的公司有汇款服务供应商WorldRemit、 非洲最大的医药连锁店之一GoodLife和数码保险服务商BIMA等。

淡马锡影响力投资总裁伯努瓦∙瓦伦丁（Benoit Valentin）说：“全球当前急需应对重大社会和环境挑战。我们相信影响力投资带来的潜能，认为它能释放资本，以应对这些挑战。我们与LeapFrog的合作，将侧重于服务不足的市场，表达淡马锡对进行影响力投资的承诺，以及通过这些投资，为社群塑造更美好世界做出贡献。”

LeapFrog创始人兼首席执行官库珀（Andy Kuper）表示，目前影响力投资行业规模为7150亿美元，并预计将增长到26万亿美元。公司相信“有目的的盈利”策略是企业和投资界的未来，并希望与淡马锡的合作，能建立持久和典范的投资机构。