为“脱罪”转账2万 理工生坠假公安骗局

（早报讯）循规蹈矩的理工学院学生，突然被“中国公安”告知成了国际通缉犯，涉嫌犯下洗黑钱的罪行。学生一听吓得不轻，答应转账近2万元以洗脱罪名，转账后才惊醒自己跌入“假公安骗局”。

理工学院学生阿金（24岁，化名）10年前从中国来到本地读书，他向《联合晚报》讲述本月初不幸被骗的经过。

本月1日，他接到一名自称是“新电信经理”的来电，说有人用他名字在上海申请电话线，进行非法募捐，因此将取消他中国和本地的电话线。

这名“经理”能准确说出他名字和个人资料，让他信以为真。“经理”吩咐他跟上海的公安备案，帮他转机到“上海公安局”。

假公安查证阿金的中国身份证号码和护照号码后，告诉他大事不妙。

“他查问我的资料后，突然说我是一个诈骗案的嫌疑犯，涉嫌跨国洗黑钱案件，要对我发出拘捕令。”

这突如其来的罪名把阿金吓得惊慌失措，但假公安称有个办法可以帮他，那就是通过“资金监管”，让公安监控他的银行户头，这样便可换取优先调查权还他一个清白。

阿金有两个银行户头，一个里面有2万多元，另一个则是3万多元，他准备将两个户头里的钱都转账给假公安“监管”。

由于银行有2万元的转账上限，他只能先从第一个户头转1万9900元，这时他突然感觉有些不对劲，所以没继续转第二个户头的钱。

“我突然想起之前的诈骗案例，当局曾提醒在任何情况下不能转账给公安，这时我才发现自己可能受骗，立刻报警。”

警员叫他立刻通知银行停止转账，无奈钱已不翼而飞，目前商业事务局正在调查此案。