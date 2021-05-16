违反冠病临时措施 70人群聚唱K被调查

（早报讯）又有工业单位、洋房私宅和办公室非法经营娱乐场所，70人唱k狂欢和群聚遭警方调查。

警方今早发文告，指共有70人因违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，目前正在接受警方调查。

这次被取缔的三个地点分别是位于加基武吉路（Kaki Bukit Road）工业大楼内的一个单位、位于青木道（Greenwood Avenue）的一间洋房、以及位于惹兰红山（Jalan Bukit Merah）的一个办公室。

根据文告，本月7日，警方接获一起噪音报案，指位于加基武吉路的工业大楼内，有一个单位传出大声音乐。警方当场调查后，发现共有九男六女在该单位内喝酒唱歌，他们的年龄介于20岁到42岁之间。

同天，警方也接获报案到青木道的一间洋房调查群聚事件，发现共有19男10女在洋房内聚会、喝酒、唱歌等，年龄介于15岁到41岁之间。

发生在周五（14日）的第三起事件中，警方则在惹兰红山的一个办公室内，发现年龄介于24岁到56岁之间的19男7女，他们在办公室内喝酒、唱歌和狂欢。

警方指出，这三个地点相信都是在没有合法执照下非法经营娱乐场所，触犯公共娱乐法令及酒类管制（供应与饮用）法令。警方已着手调查这三处的经营者，并取走场所内所有卡拉OK器材、酒精饮料及娱乐用品。

触犯公共娱乐法令者，在无照提供公共娱乐的罪行下，若罪成，可被罚款不超过2万元。触犯酒类管制（供应与饮用）法令者，若无照提供酒精罪成，也可被罚款不超过2万元。