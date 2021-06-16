【2020人口普查】三成本地居民大学毕业 比10年前增近10个百分点

（早报讯）本地居民人口的教育水平有着显著提升，考获大学学位的25岁以上居民占三分之一，这比10年前增加近10个百分点；完成中学后教育的本地居民人口也接近六成，比10年前增加12个百分点。

统计局星期三（6月16）上午公布的“2020年全国人口普查”第一批数据显示，“拥有大学学历者是本地25岁以上居民中，人数最大的一群，占33%，比10年前的23.7%多出许多。相比之下，10年前未完成中学教育者是最大的一群，当时34.5％的人学历不到中学，现在只有25.5％。”

另一方面，女性和男性的教育水平差距继续缩小，55岁以上完成中学后教育的女性只有22.8％，这比男性的34％少了11.2个百分点，但这个差距逐年缩小，在25岁至34岁群体当中，完成中学后教育的女性（90.2％）要比男性（90.0％）来得多，其中也有更多考获大学学位。

不过统计局也指出，男性公民因为需要履行国民服役义务，25岁至34岁当中其中一部分可能还在求学。

无论男女，工商管理仍是最多大学生修读的领域（男性31.2％，女性39.0％），而排在第二位分别是工程（男性，27.2％）以及人文与社会科学（女性，14.9％）。

工程在10年前是最多男性大学生修读的领域，目前所占比率下降了接近六个百分点，被工商管理超越。