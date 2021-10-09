八个欧美国家加入疫苗接种者旅游走廊计划

（早报讯）疫苗接种者旅游走廊计划再扩展，加入另​八​个欧美国家。同时，我国将简化这项计划的检测程序，把检测次数从原来的四次减至两次。

新加坡民航局今天（10月9日）宣布，​随着近85％的本地人口已接种疫苗，加上同德国和文莱进行的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划​成功落实，当局将把计划扩大至加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国。zaobao.sg汇整热门旅游地区情况，并透过互动图表方便你查询详情。

​​新加坡和韩国昨天已达成协议，11月15日联合开通VTL计划。​

这些国家在卫生部的边境管控分级系统下，属于第二级别，入境后除了要接受冠病检测，也须隔离七天，但可以在家隔离。

所有短期旅客和长期证件持有者若要通过VTL计划入境新加坡，都须申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass）。新加坡公民和永久居民则不用申请即可入境。VTL计划适用于任何形式的旅游，行程不受限制。

​​来自以上​八​个​欧美​国家的旅客可以从下个星期二（12日）早上10时起申请通行证，在19日或之后入境新加坡。来自韩国的旅客可从11月8日早上10时起申请通行证。

新加坡​最先在​​9​月8日​开通德国和文莱​VTL计划​。本月19日起，纳入VTL计划的国家共计10个，11月15日起再加入韩国。我国下来将进一步扩展VTL计划。

民航局​也宣布调整VTL旅客须符合的条件。本月19日起，VTL旅客出发来新前，只要在任何一个VTL国家，包括新加坡连续呆上14天即可。出发前​除了要出示阴性的PCR检测结果，也须出示可通过数码系统核对的疫苗接种证书。VTL旅客可以在一个行程中，到访超过一个VTL国家。

​另外，​从本月19日起，VTL旅客​也​只须接受两次聚合酶链式反应（PCR）检测，第一次是出发前往新加坡的48小时前，第二次是在抵达新加坡后。VTL入境后的第三天和第七天不再需要接受PCR检测。

民航局指出，根据卫生部的公共卫生评估，出境前和入境后的检测足以发现和隔离输入病例。去除第三天和第七天的检测将为VTL旅客带来更多便利，也能节省费用。

据悉，这项措施可帮VTL旅客节省约194元的检测费用。​