与病例密切接触学生明起接健康风险警告 ART呈阴可返校

（早报讯）明天起，教育部将不会为中小学、初级学院或励仁高中学生发布缺席假和获准缺席通知，凡是和冠病患者有密切接触的学生，将接到卫生部的七天健康风险警告。

接到健康风险警告的学生，在七天里如果每天上学前进行抗原快速检测（ART）自检呈阴，就重返学校上课。这是为了配合我国目前与冠病共存的方针。

这意味着，目前在履行隔离令（Quarantine Order）、缺席假（Leave of Absence），或已获准缺席（Approved Absence）的师生，明天起可重返学校，条件是他们的身体状况良好，并且在回校当天的ART自检呈阴。高等教育学府也会采取相同措施。

教育部和新加坡考试与评鉴局今天（10月10日）发布联合文告宣布上述消息。

卫生部昨天宣布将简化应对冠病疫情的医疗程序，从明天起，无症状的病患以及确诊病患的密切接触者将不用进行聚合酶链式反应（PCR）检测。密切接触者也无须隔离，而是会接到健康风险警告（Health Risk Warning），接下来七天只要ART自检呈阴就可出门。

全国会考防疫安排更新

此外，教育部和考评局也更新下来全国会考防疫安排。

明天起，接到健康风险警告，身体状况良好的考生，将获准应考全国会考，包括应考科学实践考试。他们也可以乘坐公交到达考场。

考生必须符合以下条件：

ａ）预先通知学校自己准备应考；

ｂ）履行七天的健康风险警告时，在第一天以及赴考场前当天的ART自检呈阴；

ｃ）向监考官出示ART自检呈阴的照片