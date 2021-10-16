婴幼儿教育工作者将有更完善的职业规划 业者可申请数码津贴

（早报讯）婴幼儿教育工作者可获得更完善的职业规划，有望朝学前中心领导职位、主导教育工作者以及课程与教学法专才等职位发展。

自2016年制定的学前教育技能框架今天起更新内容，除了扩大婴幼儿教育工作者的发展机会，也增添学习支援和早期介入服务工作者的职业规划路线，促进早期介入服务和学前教育的融合。

幼教业者接下来也可申请学前教育数码津贴来实行数码化工作，幼儿培育署下来三年将提供超过400万元的津贴。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今早在学前教育研讨会致辞时透露上述为提升学前教育素质而推出的计划。

他指出，学前教育工作者为孩童打造生动有趣的学习过程，致力于支持孩童的发展与成长，他们因此也须不断学习。

配合技能框架，幼培署将推出持续专业发展路线图，更有效地规划教育工作者在不同阶段所需的技能培训，并会适时更新。技能涵盖六个范围，包括课室管理、婴幼儿教育、共融教育、户外学习等。

接下来，婴幼儿保育师（Educarer）和教师都统称为教育工作者，以反映不同阶段幼儿教育的同等重要性。截至去年底，我国有超过2万2000名学前教育工作者。

为了鼓励学前教育领域善用科技来改进工作效率与服务，幼培署也提供学前教育数码津贴。这是生产力解决方案津贴的一部分，业者可申请津贴来推展产业数码化蓝图建议的科技方案，抵消最高达70％的成本。11月初新增的科技方案包括让家长以电子签名提交的电子报名表格，以及支持中心运作的数据分析服务。

KidSTART孩童接受学前教育儿童培育户头可获填补

另一方面，幼儿培育辅助计划（KidSTART）的受惠家庭下来可获得更多的支援。受惠幼童到学前教育中心就读时，儿童培育户头可获100元或200元的填补额。这是为了鼓励这些低收入家庭尽早让孩子接受学前教育。

在四岁或之前进入学前中心的孩童，第一年可获得200元填补额，之后每年的填补额100元；四岁之后入学的孩童每年获得100元，直到6岁。他们须保持良好的上课出席率，定期参加KidSTART活动，以获得补助。

政府早前宣布为所有6岁及以下新加坡孩童的儿童培育户头一次性填补200元，KidSTART孩童可得到的填补额是一笔额外的补助。

自2016年推出的KidSTART旨在为弱势家庭6岁及以下孩童提供多方面的支援，至今惠及2000多人，到了2023年将帮助5000名孩童。