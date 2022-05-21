公园局将展开长期生态监测 广泛研究中央集水区自然保护区动植物

（早报讯）中央集水区自然保护区是我国最珍贵的绿肺之一，拥有丰富的生物多样性，也孕育着大量动植物。为更好了解本地动植物种类和生态系统的变化，国家公园局将展开长期生态监测，研究中央集水区自然保护区的植物、野生动物与泥土等。

在这项计划下，公园局研究人员会对中央集水区自然保护区内62块林地的动植物展开调查，并监测选定树木、幼苗与树苗的生命周期。研究团队也会收集和统计落叶的数量，以及收集泥土样本进行养分分析，以进一步了解生态系统是否健康运作。

这62块林地由第一任公园及游乐署署长黄尧堃在1992年划分，以研究中央集水区自然保护区内的植物。

国家发展部长李智陞今早（5月21日）为第11届生物多元节（Festival of Biodiversity）掀开序幕时宣布这项计划。

李智陞致辞时说，这项长期生态监测的范围将比其他同类研究更为广泛。中央集水区自然保护区内有各种野生动物的栖息地如巨木林、淡水沼泽，以及马来穿山甲等濒危物种，是本地非常宝贵的生物多样化自然区。

“我们收集到的资料，会让我们更了解保护区内的树林在过去30年来如何生长和变化。这有助我们制定更好的保护策略，确保生态体系保持健康和具有韧性。”

公园局计划在三至五年内公布长期生态监测的阶段性研究成果。研究人员下来每三到六年会针对保护区内的动植物进行评估和调查。