更多人感染BA.4和BA.5毒株 导致本地冠病病例明显增加

（早报讯）同前一周相比，我国过去一周的冠病社区病例增加了逾两成。目前，奥密克戎BA.2毒株仍是主流毒株，但感染BA.4和BA.5毒株的病例占比已明显增加。

卫生部星期二（6月21日）晚上发文告指出，过去一周的社区病例中，感染BA.4和BA.5毒株的病例占约30％，高于之前三周的17％、8％和3％。

其中，BA.5毒株预计占本周所有病例的四分之一。卫生部说，鉴于BA.4和BA.5毒株的传播力比原有的BA.2更高，下来这类病例料继续激增。

虽然医院的重病病患并未明显增多，在加护病房留医的病患人数也维持在低水平，公共医院仍忙于照顾非冠病病患，病床使用率相当高。当局因此促请公众只有在碰上严重或危及生命的紧急情况时，才到医院急诊部求医，把资源留给有需要的病患。

此外，从后天（23日）起，本地将启用多五个联合检测与疫苗接种中心，它们分别位于宏茂桥、红山、盛港、兀兰和义顺。到时候，本地会有共10个联合检测与疫苗接种中心。

这些联合检测与疫苗接种中心会提供辉瑞／复必泰以及莫德纳／Spikevax疫苗，碧山的中心则会提供辉瑞／复必泰以及诺瓦瓦克斯／Nuvaxovid疫苗。为整合资源，设于来福士城会展中心的接种中心将于7月18日关闭。

卫生部说，随着病例增加，当局强烈建议70岁及以上的年长者接种第二剂追加剂。所有适合接种的公众应已完成基本接种程序，并应尽快接种至少第一剂追加剂。卫生部很快会派遣流动接种团队到社区为年长者接种。