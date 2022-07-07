透过线上互动体验参与构建2030年的新加坡

（早报讯）2030年的新加坡是否会更加平等、新加坡人是否觉得自己掌握着改变世界的行动权、区域到时会更加和谐还是出现更多纷争？通过线上互动情境规划体验，公众可做出不同抉择以表达对2030年的看法，为八年后的新加坡构建八种不同的情境。

这个称为“探索2030”（Quest2030）的线上体验网站由新加坡政策研究所推出。

“探索2030”5月初步推出时有约700多名公众参与。当中多数人预计未来的新加坡或是一个更加不平等、人们缺乏行动权（agency）、区域出现更多纷争的“反乌托邦”；也有人认为虽然社会更加不平等，但人们有着行动权，区域的合作也大于竞争。

另外一个最受欢迎的情境则是，2030年的新加坡区域环境和谐稳定，但人们没有行动权，社会也不平等。

新加坡政策研究所副所长许林珠说，团队的目标是吸引至少2万名公众参与。

“随着更多人加入，我们希望收集更多不同观点。我们希望大众能够参与，以充分了解新加坡人认为各种趋势会引领我们走向何方，然后制定政策、方案和社区倡议，最终带领我们建设一个具韧力、包容和可持续的新加坡。”

政策研究所自2020年10月开始“重新构想新加坡2030”（Reimagining Singapore 2030）研究计划，“探索2030”是第三阶段的其中一部分。

公众可浏览 https://quest2030.sg/，参与构建2030年新加坡的线上体验。