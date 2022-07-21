陈振声：网络时代与中国崛起 为掌握多语带来更多机遇

（早报讯）教育部长陈振声说，在英语作为主要语言的大环境下，推行双语政策需要各方的共同努力，现今网络发达的大环境对于新加坡人学习华语、掌握多语来说带来了更多机遇。

陈振声星期四（7月21日）在第22届中国语言和文化国际学术研讨会上致辞。他以女儿日常生活中会讲几句韩语、小儿子会唱西班牙语歌曲为例说：“在现今的时代，要掌握一种语言，我们不能给一种借口说我们没有这种大环境，比起以前，其实我们有更多的机遇，通过互联网、YouTube接触华语的机遇要比以前更多。”

陈振声指出，相较于二三十年前很多人排斥学华语，如今随着中国的崛起，很多学生甚至成年人都想要学好华语，这体现了华语的实用价值。他说，孩子在学校的时间是有限的，家长也要在日常中使用华语，培养孩子的学习兴趣，让孩子觉得华语是一种实用语言，而不是为了考试而学。除了营造环境外，也要给予他们肯定，培养讲华语的自信。

由新跃社科大学举办的第22届中国语言和文化国际学术研讨会21日上午在新加坡华族文化中心开幕。这是新加坡首次承办这项国际研讨会。

此次大会的主题为“共存与发展：语言政策与语言多样性之新视野”。会议涵盖了语言政策与规划、濒危语言保护、语言与身份认同、语言与翻译等多视角的分析和研究成果。100多位来自东亚及欧美的学者出席为期两天的研讨会。

会上发布了由新跃社科大学学术顾问、南洋理工大学终身荣誉教授郭振羽和新跃社科大学罗福腾副教授合著的《多元和统一：新加坡的语言与社会》。这本书从社会学和语言学的角度，探讨了本地三大种族和四种官方语言与社会的关系。