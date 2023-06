尚达曼魅力——大选“票王”、能文能武、夫人是日华混血……

在所有内阁成员当中,国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼是社交媒体上最不活跃的一位,只在脸书上有页面,但贴文的频率远远不及其他政治职务者。然而,每每发言,却总是有他独特的魅力和吸引力。

“蹦床理论”、“上行电动扶梯”比喻……这些出自他口的社会治理理念,常常发人深省,为人津津乐道,至今依旧让人印象深刻。

就在许多人臆测谁会竞选来届总统时,尚达曼星期四(6月8日)宣布在一个月后的7月7日,辞去所有政治职务和退出人民行动党,准备参加总统选举。在即将告别内阁身份之际,让我们重新认识他——尚达曼。

享有国际威望的金融专家

66岁的尚达曼在从政前是新加坡金融管理局的董事经理,几乎整个公务员生涯都在金管局服务。他在加入新加坡行政服务后,只有三年调往教育部出任副常任秘书。1997年亚洲金融危机爆发,尚达曼又被调回金管局,加强新加坡作为国际金融中心的地位、引进更多投资项目,以及协助我国渡过金融危机。

作为一名金融专家,尚达曼入阁的22年中有14年在财政部任职或兼任经济政策统筹部长。他也受邀领导多个与金融财政有关的国际组织,包括“30人小组”、G20“全球金融治理专家团”。他也是首位受委出任国际货币组织国际货币与金融委员会主席的亚洲人,在国际上享有威望。

尚达曼(左)在国际上享有威望,是首位受委出任国际货币组织国际货币与金融委员会主席的亚洲人。图为他2012年同国际货币基金总裁拉加德一起主持记者会。(档案照片)

不过,早年在金管局任职时,尚达曼曾经因为行为疏忽导致我国经济增长初步估计数字泄露,被罚款1500元。当时,尚达曼把一份最新出炉的经济预测报告带到与私人工商界人士见面的会议上。虽然尚达曼没有直接把报告给与会者看,但报告中的数据却被人看到,并告诉《商业时报》,结果这个还未公开的数据被刊登在报纸上。法庭后来在《官方机密法令》下裁定尚达曼没有刻意泄露官方机密,但他的行为“危及机密文件的机密性”,因此被罚1500元。这项1994年的提控并没有影响尚达曼后来出任金管局董事经理。

得票率远高于全国平均的“票王”

尚达曼2001年11月踏入政坛,就在人民行动党旗下到新成立的裕廊集选区竞选,一共参加了五届大选。除了2006年5月因没有对手直接当选,他所在的裕廊集选区团队每次都取得至少三分之二的选票,还有两次的得票率接近八成,是远高于全国平均的“票王”。



2001年大选成绩揭晓,人民行动党裕廊集选区候选人获胜,当选议员被支持者高高抬起,分别是(左起)哈莉玛、翁执中、尚达曼、林文兴和符喜泉。(档案照片)

尚达曼掌管财政部九年,是他主管时间最长的部门。其次是教育部,总共六年。尚达曼出掌教育部期间推动多项重大教育改革,希望打造更灵活且宽泛的唯才是用制度,包括设立录取小六会考不及格学生的北烁学校,以及推行直通车计划。尚达曼也曾出任人力部长一年又两个月。

尚达曼掌管财政部的时间最长。图为2008年尚达曼抵达国会大厦,准备发表财政预算案演说时的情况。(档案照片)

值得一提的是,尚达曼和现任总统哈莉玛都在2001年从政,而且在2011年之前,两人都在裕廊集选区参选。如果尚达曼在接下来的选举中顺利成为我国第五位民选总统,那裕廊集选区或许可以冠上“出产总统”的选区了。

学生时代文武双全

尚达曼兴趣广泛,就读于英华学校时是非常活跃的运动健将,参加曲棍球、板球、足球和田径等项目。

尚达曼2017年为设在盛港曲棍球场的ActiveSG曲棍球学院主持启动仪式时,拿起球棍尝试攻门。(档案照片)

他也是一名诗人,服兵役期间曾同另外两名本地作家联手编纂一本题为“But we have no legends”的诗集。这本1978年出版的诗集,收录了尚达曼的四首英文诗。

尚达曼从政后也开始学习书法,多次在公开场合挥毫。

尚达曼从政后开始学习书法,多次公开会好,包括为2003年的第12 届“春华秋实书法展”写下“仁人”两个毛笔大字。(档案照片)

“蹦床理论”、“上行电动扶梯”比喻力推包容社会、社会流动

在先后担任财长和经济及社会政策统筹部长期间,尚达曼致力于打造包容社会政策,以及为低收入新加坡人争取更好的工作机会与薪资。

他2015年到瑞士参加第45届圣加伦研讨会,与英国广播公司(BBC)“HARDtalk”(唇枪舌剑)节目主持人赛克(Stephen Sackur)对谈,讨论新加坡独立50年来的治国之道时,所提出的“蹦床理论”最为人津津乐道。

尚达曼提出,政府通过社会政策为人们提供适当扶助,但同时人们也要通过自身努力“回弹”,实现社会流动。

他在对谈时也指出,我国实行的组屋种族比例政策是“最具干预性的社会政策”,但推行后成为新加坡的最大优势,因为住在同个社区的人们不仅每天在走廊和电梯打照面,孩子也会就读同一所学校、共同成长,对人产生重要的潜移默化影响。

尚达曼和塞克的对谈视频长约50分钟,在youtube上有120万次的播放量。

尚达曼2018年在李光耀公共政策学院政策研究所成立30周年举行的对话会上,也提出新加坡作为一个国家,必须维持一个能让人民在社会梯级上,不断上行移动的体制,也就是要让人们搭上“上行电动扶梯”。

尚达曼(左)在李光耀公共政策学院政策研究所成立30周年的对话会上同巡回大使许通美教授对谈。尚达曼提出,新加坡必须继续让人们搭上“上行电动扶梯”,得到提升。(档案照片)

他认为,一旦载着所有人的电动扶梯停下来,关于不平等的问题以及“我”与“他”、”这个团队”与“那个团队”之间的矛盾就会变得愈加尖锐,导致社会变得脆弱,而目前这个现象已经出现在许多发达经济体当中。



在尚达曼看来,“社会流动性”是新加坡作为一个社会的整体最高追求,而我国这些年来驱动一波又一波的“移动浪潮”,让原本相当贫困的大部分新加坡人,有机会在学校取得好成绩、努力工作后亲手为自己缔造成功的人生。

在英国学习马来文时结识日华混血的夫人

尚达曼在英国完成大学学业,毕业自伦敦经济与政治学院,考获经济荣誉学位。他后来也在剑桥大学获得经济哲学学位,以及在美国哈佛大学的肯尼迪政府学院获颁公共行政硕士学位,并以出色的学术表现和领导潜力,获得卢修斯·立陶尔奖(Lucius N Littauer Fellow award)。

除了在英国考取学位,尚达曼也在伦敦因为修读马来文课程认识了夫人珍一藤木。珍一藤木的父亲是日本人而母亲是华人,她出生于日本,六岁时同父母亲一起来到新加坡。据报道,珍一藤木平日常以马来语和潮州话与居民沟通。

尚达曼(左一)与太太珍一藤木(右一)共育有三男一女。这是通讯及新闻部2016年提供的全家福照片。(档案照片)

珍一藤木是一名律师,不过近来主要致力于慈善活动,她也曾经出任新加坡美术馆董事会主席长达10年,在2018年卸任。



尚达曼和珍一藤木育有三男一女。