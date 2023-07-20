新工大成立教育发展学院 以新框架评估在职学员的学习能力

新加坡理工大学日后将借助一项新框架，根据在职员工在报读微型证书课程前所掌握的技能和相关工作经历，评估他们的能力，让他们豁免修读部分相关课程，腾出更多时间学习其它新技能。

新工大校长蔡其昌教授星期四（7月20日）在校方举办的应用学习研讨会上宣布，校方成立教育发展学院，推广以技能为基础的教育模式。新框架是学院推出的新项目之一。

在这个框架下，新工大将制定一套更全面的评估方式，包括通过能力测试，了解成人学员在修读微型证书课程前，所掌握的相关技能和知识，并从中评估他们的能力。除了毕业文凭的认证，校方也会把学员的工作经历和他们从其它培训中学习的技能等，纳入评估范围。若学员已掌握某项技能，便可豁免修读相关的课程。

校方去年11月宣布在现有的应用计算荣誉学士学位课程下，为有意接受再培训或提升技能的在职员工，提供以技能为基础、且可累计成学士文凭的微型证书。学员在指定时间内完成八个微型证书课程、一个整合式研究项目（Capstone Project），并在职场应用所学，就能获颁学士学位文凭。

目前，只有那些有意通过修读微型证书课程的途径，考取学士学位的学员，有机会免修部分单元，最多能豁免修读四门微型证书课程。

另外，新工大教育发展学院也会展开调查，衡量以技能为基础的教育模式的成效，探讨如何提升在职学员的学习效率，进一步改进课程。学院导师也会为在职学员提供支援，帮助他们更好地兼顾工作、家庭与学业。