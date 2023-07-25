本地民众8月可观测到两次超级月亮

今年8月，本地民众将有机会两次目睹到超级月亮。

新加坡科学中心天文台星期二（7月25日）发文告指出，人们将能在8月1日与31日观测到超级月亮，即“鲟鱼月”（Sturgeon Moon）和“蓝月”（Blue Moon）。和大多数满月一样，只要天气晴朗，视野不受遮挡，超级月亮在新加坡任何地方都可以看到。

超级月亮是指月球轨道离地球最近的时候，月亮看起来比平时更大更亮的现象。8月1日的“鲟鱼月”，距离地球35万7581公里，是今年四次超级月亮中，距离地球第二近的；“蓝月”则距离地球35万7182公里，预计会是今年离地球最近、最明亮的超级月亮。

“鲟鱼月”的名称最早由美洲原住民创造，取自大型的鲟鱼，这个时候的鲟鱼常见于北美五大湖和其他主要水域。“蓝月”通常指的是一个月内出现两次满月中的第二次满月，并不是指月亮是蓝色的，与月亮的颜色无关。

不过，历史上，“蓝月”却偶有呈蓝色的情况。空气中的水滴、特定类型的云，或者自然灾害（如火山灰和烟雾）引起大气中出现颗粒时，月亮才会呈蓝色。这种情况曾在1883年印度尼西亚的喀拉喀托火山（Krakatoa）爆发时出现过。

文告指出，一个月内出现两次满月的情况很少见，每两到三年才会发生一次。上一次蓝月出现是在2020年10月31日。

“鲟鱼月”将在8月1日晚上7时从东南方向升起，晚上9时后达到本地可观测的高度。月亮将在凌晨1时到达子午线（Meridian，即最高点），随后往西南方向落下。

“蓝月”则将在8月31日晚上7时34分从东方升起，晚上9时后达到本地可观测的高度，凌晨零时51分到达子午线，随后往西南方向落下。

今年最后一次的超级月亮“收获月”（Harvest Moon），将于9月29日出现。