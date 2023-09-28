城市发展3.2亿元收购东京25永久地契住宅资产

城市发展（CDL）进军东京租赁住宅市场，以350亿日元（约3亿2190万新元）收购25个永久地契住宅资产，共836个单位，其中四个是零售单位。这也是城市发展在日本历来最大宗的私人租赁市场投资。

城市发展星期四（9月28日）发文告披露这项交易。文告指出，这25个住宅资产的平均屋龄在两年以下，其中三处资产位于东京中心第5区的超高档住宅区。

由于位置优越，整个投资组合的平均租用率达97％，可为城市发展带来稳定的租金收入。

文告也指出，城市发展在日本私人租赁市场的投资组合不断扩大。日本经济复苏、工资上涨以及冠病大流行后，迁入东京的净移居人数回升，都刺激当地的租赁住房需求。

文告说，全球经济充满不确定性，日本吸引全球机构投资者投资，以期投资组合能从稳定的租金增长和可持续的资本增值中获益。

城市发展首席执行长郭益智说，日本有利的利率环境为集团提供了一个扩大住宅租赁组合的机遇。“尽管过去几年经济出现波动，但我们在日本的住宅投资组合仍保持坚韧，租金稳定增长，出租率达95％以上。”

郭益智也说，这次的投资象征城市发展正式进军东京租赁住房市场，“这使我们能够进一步扩大该资产类别规模，同时充分把握市场的强劲增长潜力”。

交易完成后，城市发展位于东京、大阪和横滨的私人租赁市场投资组合增加两倍，拥有38个资产、超过2100个单位，资产总值超过700亿日元（约6亿4300万元）。