本地企业明年起可买国际碳信用 抵消最多5％可征收碳排放

2024年起，须缴碳税的本地企业可从国际市场购买高质量的碳信用，以抵消最多5％的可征收碳排放。获准的国际碳信用项目须满足政府设定的七大原则。

碳信用（Carbon Credit）由保护森林和湿地、建设风力发电场等项目产生。企业购买一个碳信用单位，相等于减少或移除一公吨的碳排放。

我国的碳税征收对象，主要是每年排放至少2万5000公吨温室气体的设施，包括发电厂和大型制造商等。明年起碳税将调高，从目前的每公吨温室气体5元调高至每公吨25元，到2030年增至50元到80元。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（10月4日）在全国能源效率研讨会通过视频致辞时宣布，我国已制定健全的标准，确保碳信用项目质量高。新加坡也与10多个国家签署了谅解备忘录，与国际伙伴开发更多的碳信用来源。此外，我国正在开发一个全国注册处，以记录和追踪企业交出的国际碳信用。

永续部和国家环境局发联合文告说，碳信用项目须符合七大原则，分别是避免重复计算、能带来额外效益、真实性、经量化和验证、永久性、无净伤害，以及无碳泄漏。

这七个原则参考了国际航空碳抵消和减排（Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation，简称CORSIA）等国际组织的标准。政府也与70多个项目发展商和非政府组织等相关利益者进行咨询。

这些项目所减少或移除的碳排放，也须符合《巴黎协定》第六条规定的时间范围。

文告指出，推出国际碳信用框架，以及成立碳信用国际咨询团，是为了更好地支持我国成为碳服务和交易的中心。

环境局年底前公布碳信用项目清单 企业须在2025年6月30日前提交排放报告

今年底前，环境局将公布符合标准的伙伴国、碳信用项目等清单，供本地企业选择适合的项目，购买碳信用来抵消可征税碳排放。

环境局会定时审核获准的项目及所须符合的原则，确保与国际发展并进，并且及时加入新的碳信用测量方式，以及淘汰过时的方式。

环境局也将于明年第一季，向须缴碳税的企业讲解碳信用，并在第三季与碳信用项目伙伴举办工作坊等，帮有意用碳信用抵消2024年碳税的企业做准备。

企业须在2025年6月30日前，提交经核实的2024年排放报告，以及国际碳信用额使用通知。

2025年7月至8月，若企业递呈的文件获得环境局批准，企业将收到环境局发出的可使用碳信用通知。

同年8月至9月，企业注销登记处的国际碳信用额，并在8月31日前提交注销证明。企业也可购买排放数据检测与分析（EDMA）登记处余下的固定价格碳信用。

2025年9月30日前，企业注销EDMA登记处的固定价格碳信用，支付余下税款。环境局会通知已缴付碳税。