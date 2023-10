王乙康：政府推行计划改变生活习惯 让国人持久长寿

新加坡在Netflix系列纪录片中获列为全球六个长寿的“蓝色地带”之一,卫生部长王乙康认为,有别于其他的长寿地带,新加坡不是靠健康的饮食和生活习惯,而是通过政策和基础设施来推动更健康的行为。不过,由政策推动的健康状态可能无法持续,他因此促请人们通过培养新的生活方式和习惯,维持本地人长寿的情况。

王乙康星期四(10月12日)为第三届幸福老龄化研讨会致辞时,提到了Netflix系列纪录片“长命百岁:蓝色地带的奥秘”(Live to 100: Secrets of the Blue Zones)。所谓“蓝色地带”,是指世界上人口最健康、寿命最长的地方。

除了新加坡,另外五个蓝色地带是日本冲绳、意大利撒丁岛(Sardinia)、希腊伊卡利亚岛(Icaria)、哥斯达黎加的尼可亚半岛(Nicoya)及美国加利福尼亚州的小城罗马琳达(Loma Linda)。

王乙康说:“新加坡和其他蓝色地带明显不同,我们的传统文化和生活方式中没有良好的健康习惯,不像冲绳或撒丁岛。相反的,我们吃的食物富含了糖、盐,而且很多是油炸的;我们没有辽阔的自然环境鼓励户外生活..... 这里的生活节奏快,压力也大。”

王乙康认为,新加坡获列为长寿的蓝色地带,显示我们的健康和社会政策是有效的,这令人鼓舞,但不能自满。

这是因为新加坡的平均寿命和健康寿命之间仍有10年的差距,平均寿命约84岁,平均健康寿命却是74岁,意味着新加坡人平均在过世前10年是不健康的。

“卫生政策的目的不仅是帮助人们尽可能长寿,而是尽可能长时间地维持生活质量。我们的首要工作应该是缩小寿命和健康寿命之间的差距。”

政府因此推出健康SG和乐龄SG等项目,旨在鼓励国人改变生活行为。王乙康说,通过政策带来生活方式和习惯的改变,才能使新加坡人长寿的状态能更持久。

“我们正在采取许多干预措施来重塑新加坡的生活方式,这需要时间,但可以做得到。”