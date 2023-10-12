男童扔脚踏车 警方介入调查

男童将脚踏车丢下楼，警方介入调查。

这起事故发生在星期二（10月10日）下午，地点在宏茂桥1道第244座组屋。

《新明日报》星期三（11日）报道，一对姐弟在组屋七楼走廊玩耍，男童过后在女童的指示下，将一辆孩童脚踏车也丢下了楼。视频在社媒后曝光后，引起网友抨击。

记者星期三晚走访组屋，辗转找到脚踏车车主安娜（30岁，自雇人士）。她受访说，事发时正准备去接孩子放学。

她指出门时也没留意脚踏车不见了，直到经过组屋楼下，才看见自家脚踏车被扔到草地上。

“脚踏车已经摔坏了，我以为遭人恶作剧。”

她当时赶着去接孩子，然后打算回来后再拍照留证，岂料返回时脚踏车已被移走。

“脚踏车都是可致命物品，任何人被砸到都会有生命危险。”

警方受询时证实接获上述通报，案件正在调查中。

脚车车主：男童父承诺会教育孩子

男童父亲致电道歉，并承诺会教育孩子。

安娜说，“我以为被人针对，担心会威胁家人安全，本来要报警处理。”

后来顽童父亲辗转取得安娜的手机号码，拨电向安娜道歉，因此安娜决定不追究。

“我理解他独自照顾孩子不容易，但希望会严加约束孩子，不再重蹈覆辙”

她也说，男童父亲也承诺赔偿，并保证会教育孩子。“其实赔不赔偿也没关系，最重要是孩子从中吸取教训。”

宏茂桥市镇会回复《新明日报》电邮表示，当局已知晓情况，事后也将脚踏车移走。当局也提醒居民，基于安全考量，务必保持走廊空间通畅无阻，不要放置杂物。