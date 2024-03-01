【国会】年满40岁新加坡公民获额外4000元培训补助 可进修约7000课程

从今年5月起，年满40岁的新加坡公民将获额外4000元技能创前程培训补助，可用来进修的课程约7000项。

教育部长陈振声在国会辩论教育部开支预算时指出，这些全日制或部分时间课程包括：工艺教育学院和理工学院课程、大学文凭、学士后课程、南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院、艺术大学课程；技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme）、渐进式薪金模式所需的课程，以及工作场所语言与计算能力（Workplace Literacy and Numeracy）课程。

政府是从2015年起推出技能创前程培训补助，为每名年满25岁的国人提供500元补助。2020年，政府也一次性地为年龄介于40岁至60岁的国人，提供额外500元的补助。这笔原定在2025年12月截止的额外补助将取消使用期限，可联同新增的4000元补助，用来进修专业培训课。4000元补助也不设使用期限。

再修另一专业文凭也可获资助

目前，学员若早前修读专业文凭课程时已获教育部津贴，再进修另一项专业文凭课程时就无法获资助。

从明年起，40岁及以上公民到工教院、理工院和艺术学院报读另一项全日制专业文凭课程时，也可利用中途职业加强津贴。津贴可承担高达九成的学费。

目前，理工院的全日制专业文凭课程，公民的每年学费为3000元。理工院部分时间课程的学费在2000元以下。

进修时可领津贴助补偿收入损失

此外，因长期进修暂无法工作的人，进修期间也可获得职涯中期培训津贴，以减轻部分失去收入的负担。

培训津贴相当于学员过去12个月平均收入的50％，每月顶限是3000元。每名学员一生最多可领取24个月的培训津贴。

陈振声说，培训津贴足以支持一名职涯中期员工，同时确保员工有动力回到职场。津贴的时长足以涵盖职业转换计划所花的时间，及其他课程至少一半的时间。

培训津贴的更多详情，包括几时生效，会在今年较迟时公布。