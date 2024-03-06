【国会】登加兴建新医院 预计2030年代初期完竣

政府计划在登加新镇增设全新综合与社区医院，服务不断增长的西部居民人数。新医院将由新加坡国大医学组织运营，目标在2030年代初期落成。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时，作出以上宣布。

他说，为从根本上应对医疗系统面临的挑战，我国须增添更多床位。“自去年6月，我们共增添了约640个急症及社区医院床位。包括这些床位，我国目前有超过1万1000个床位。”

王乙康指出：“到了2030年，我们计划增添多4000个床位。从现在起至2030年，每年都会有新增添的床位。”

他说，北部的兀兰医疗园（Woodlands Health）刚竣工、东区综合医院园区（Eastern General Hospital Campus）正在施工、中部的新加坡中央医院则在扩展，政府下来也将在西部的登加新镇建设新公立医院。

这家集成化综合与社区医院的策划工作已展开，但由于项目仍处初期筹划阶段，目前未有实际地点、床位数量等具体细节。新医院计划在2030年代初期完工，并会与西部现有医院相辅相成。

到了2030年代初期，本地将共有13家公立急症医院和12家社区医院。

社区医院病人和药物的津贴调高

但王乙康也强调，尽管政府有计增加床位，提高医疗系统能力，我们不该受困于“建设新的医院”的思维，社区内的医疗服务也能为病患提供妥善的护理。

本地五家过渡护理设施可为病情稳定的病患提供约700个病床。自第一家过渡护理设施在2022年投入运作以来，过渡护理设施每年接收约4000名病患，缓解了医院不少负担。

卫生部也计划完善病患从急症医院转至社区医院接受护理的流程。

王乙康说，政府将为社区医院提供更多资金，从今年第四季起，社区医院提供的更多诊断服务（diagnostic services）如电脑断层（CT）扫描和磁共振成像（MRI）扫描，以及一些药物将会获得津贴。

“我们也会把社区医院的津贴框架调至急症医院的水平，让病患能在住院时获得相同的津贴，即50%到80%。有了更多津贴，社区医院病患的住院费用将减少。”