2023年本地就业人口增8万8400人

2023年全球经济面对逆风和高通货膨胀的冲击，本地总就业人口取得8万8400人的增幅。这个数字虽然远比2022年雇主开始回填冠病疫情期间出现的劳动力缺口时，增加的22万7800人来得少，但仍展现本地就业市场的一定韧性。

人力部星期四（3月14日）上午公布2023年第四季《劳动市场报告》时指出，本地居民就业率保持在高水平，居民失业率维持在2.8％的低点，就业人数增加，主要是因为非居民就业的增长。

不包括外籍帮佣在内，2023年12月的总就业人口达371万3400人，居民就业人数同比增加4900人，主要在金融服务和专业服务这两个领域。非居民就业则增加8万3500人，集中在建筑和制造业。

人力部在文告中也说，2023年前三个季度的劳动力需求都出现放缓，但2023年12月的职位空缺在连续六个季度减少后稍微上升，求职者与职缺的比例，从去年9月的1.64，增加去年12月至1.74。

2023全年被裁退人数为1万4590人，比2022年的6440人高出一倍多，但仍与疫情前五年，即2015年至2019年的平均被裁人数（1万4180人）相当。2022年的裁员人数是历来最低。

裁员的主要原因是企业重组，裁员的步伐也在第四季放缓。第四季被裁退人数为3460人，比前一个季度的4110人来得少。

在被裁六个月内重返职场的雇员比率为61.5％，虽然保持在高水平，但比前一个季度的65.7％略有减少。本地居民的长期失业率也保持在0.7％的低水平。