本地紫外线指数一度逼近最高值 不影响户外活动但需注意防晒

本地紫外线指数星期五一度逼近最高值，但高热应激处于低度水平，公众仍可进行户外活动，期间需注意防晒。

根据新加坡气象署网站，星期五（3月29日）中午12时15分，本地紫外线指数（Ultra-Violet Index）达到11，属于极高值范围，随后增至12，并在下午1时15分达到13。所幸，紫外线指数在15分钟后减至12，并在下午2时15分回跌到10。

紫外线指数指数越高，紫外线越强，对皮肤和眼睛的潜在伤害越大。6至7属于“高”水平，8至10属于“非常高”，11以上则属“极高”水平，15是最高值。

在新加坡，紫外线指数通常在2月至4月以及9月比较高，这期间天空少有云层覆盖，或是太阳处在赤道正上方；尤其在上午11时至下午3时之间，紫外线指数经常可达“非常高”或“极高”水平。

尽管紫外线指数达到极高水平，但同时间的高热应激（heat stress）仍介于低度水平，显示湿度、气温、风速和太阳辐射水平良好，不影响公众进行户外活动。

本地三个地点：蔡厝港、金文泰体育场和加冷训练跑道则处于中度水平，在那里进行户外活动的公众要多喝水并多休息，观察身体是否有中暑症状。

气象署提醒公众出门在外要做好防晒功夫，比如带伞、使用防晒霜、戴上帽子与墨镜。

气象署天气预告显示，接下来四天下午将有雷阵雨，温度介于25度到34摄氏度。