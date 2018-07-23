希盟将废除八项争议性法令

（早报讯）马来西亚希盟政府宣布将废除“国家安全罪行法令”、“消费税法令”及“煽动法令”等八项备受争议的法令。分析员认为，这将对当地政治、经济与社会发展影响深远。

首相马哈迪昨晚在巴生十八乡团联谊会举办的“希望基金，爱国行动”筹款晚宴表示，希盟政府将废除“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”（国安法、SOSMA）。他指这项授权当局未审先扣的法令压迫人民。

马哈迪表示，国安法是前首相纳吉推动的，其目的是允许政府可以不经法庭审讯就扣留任何人。他说，即使遭扣留者若在扣留期间死亡，当局也能享有免控权。“这就是纳吉通过的法令，我们将废除这项法令。”

马哈迪承诺希盟政府将励行法治以保护人民。“人民将受公正的法律保护。被控犯罪者将面对法庭审判，法庭将裁决此人是否有罪。”

纳吉2011年8月宣布废除内安法令时，反对派曾大赞他“开明”。但纳吉随即出台的国安法，仍允许未审先扣长达28天，这与内安法令其实差别不大。反对派指这是内安法令的“借尸还魂”。

此外，负责法律事务的首相署部长刘伟强指出，希盟政府将在这次国会会议重新检讨及废除多项争议性法令。

刘伟强针对民主行动党甲洞区国会议员林立迎要求政府列出即将废除的法令而在书面答复中表示，这些法令包括1948年煽动法令、1959年防范罪案法令、1971年大专法令、1984年印刷及出版法令、2016年国家安全理事会法令、2018年反假新闻法令及2014年消费税法令等。

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