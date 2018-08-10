日美贸易磋商 美要求进行双边谈判

（早报讯）日美两国政府9日下午在华盛顿举行了新一轮部长级贸易磋商的首次会议。旨在削减对日贸易逆差的美国特朗普政府要求日本举行双边谈判，双方还决定10日进行第二天的磋商。预计日本将围绕经济支柱产业汽车以及农业等领域展开防守战。

日本经济再生担当部长茂木敏充、美国贸易代表办公室代表莱特希泽出席会议。9日的磋商进行了约两个半小时，在包括工作负责人的全体会议后，大部分时间由两位部长直接对话。

茂木敏充在9日磋商后表示“美国希望展开双边谈判”，并称“得以坦率地交换了意见，了解到双方立场及想法的差异”。

日本在美国退出后的跨太平洋伙伴关系协定及日欧经济伙伴关系协定的多边贸易框架构建中发挥了主导作用。茂木敏充称“跨太平洋伙伴关系协定对日美双方而言都是最理想的”，透露传递了希望美国重返该协定的立场。

美国政府3月启动钢铁及铝进口限制，还探讨实施汽车进口限制，加强了保护主义姿态。有观点担忧如果美国通过双边谈判提出更多要求，可能导致严重对立。

茂木敏充表示，有必要在对相当广泛的内容进行讨论后再次进行梳理。他没有透露磋商的详细内容，但称“绝没有悲观”，展示了避免对立的意愿。

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