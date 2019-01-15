日本推算 2040年就业人数将减1285万人

（早报讯）日本厚生劳动省15日召开雇用政策研究会会议，公布推算数据称若经济“零增长”且老年人及女性就业不见进展，2040年就业人数将比2017年减少1285万人。研究会要求出台就业促进政策并完善能活用人工智能(AI)等技术的环境。关于老年人数几乎达到峰值的2040年发布推算数据尚属首次。

中国新闻网引述日媒15日的报道说，对于今年4月起扩大接纳新外国人才的效果，研究会以“制度尚未启动”为由并未考虑。另一方面，研究会指出有必要充实日语教育并对作为生活者的外国人推进支援。

推算中算出了2025年和2040年的就业人数。相对于2017年的就业人数6530万人，预计2025年将减少448万人至6082万人，2040年将减至5245万人。2040年与2017年相比，男性就业人数将减少711万人，女性将减少575万人，男性减少幅度较大。厚劳省认为原因在于“人口减少”。

从各行业来看，2017年到2040年减少最多的是批发和零售业，预计将减少287万人。其后依次为矿业和建筑业减少221万人，制造业减少206万人。在其他行业减少的情况下，只有医疗和福利领域预计将增加103万人。

厚劳省还估算了女性活跃及老年人就业政策取得一定效果时的就业人数。预计2025年将比2017年减少187万人至6343万人，2040年减少886万人至5644万人。

另外，此前被曝调查方式不妥的“每月劳动统计”数据并未用于此次推算。

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