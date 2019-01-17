马来西亚考虑实施青少年宵禁

（早报讯）马来西亚副首相旺阿兹莎表示，当局考虑参考冰岛的做法，对18岁以下青少年实施宵禁令，以减少青少年滥用毒品问题。

旺阿兹莎今天在首相署主持防范毒品内阁委员会的会议后对媒体表示：“一旦实施宵禁令，父母将知道他们（的孩子）在哪里，从而预防吸毒案件。”

但她表示，在马来西亚实施青少年宵禁令是有挑战的。“在马来西亚可能比较难，因为马来西亚的文化，我们有24小时营业的档口。”她强调，此事仍需详细研究。

旺阿兹莎也表示，政府将制订有关迷幻药物的法案，以解决青少年滥用强力胶和精神药物等迷幻药的问题。她说，吸食强力胶已成为棘手的社会问题，甚至有10岁儿童开始吸食强力胶而导致健康受损。

她表示：“精神药物和强力胶等迷幻药并非违禁品，但它们可以混合成为迷幻药，这会影响脑部，特别是10岁的儿童。”

冰岛政府由于青少年滥用酒类及毒品的问题十分严重，就在2002年修订“儿童保护法令”，规定13岁至16岁的青少年，冬天晚上10时后就不能出门，夏季则是午夜零时后就必须待在室内。同一社区的家长在宵禁时间开始后，就会在社区内巡逻。如果遇到违反宵禁令者，家长就会劝他们回家，必要时会通知警方。

冰岛实施青少年宵禁令后，15岁至16岁就喝酒的青少年从1998年的42%减少到2016年的5%，滥用大麻者从17%降至7%，至於每天抽烟的青少年则从23%减到3%。

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