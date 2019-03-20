美财长及贸易代表下周赴华进行贸易谈判

（早报讯）美国高级官员计划下周再次去北京与中国官员展开面对面的贸易磋商，希望为达成贸易协定敲定文本的细节。

美国之音报道，一位不愿透露姓名的美国官员说，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦将前往北京，与负责与美方磋商的中国副总理刘鹤举行会谈。

稍早前，《华尔街日报》也引述美国官员们的话报道称，刘鹤紧接着会在一个星期后来华盛顿继续紧锣密鼓的磋商，双方把最终敲定协议的目标定在4月底。

不过，中国方面还没有宣布美方经贸高级官员下周到北京磋商的消息。

中国曾在3月12日发布消息说，刘鹤当天上午与姆努钦和莱特希泽通话，就协议文本关键问题举行了具体磋商，还确定了下一步的工作安排。

美国总统特朗普星期二在白宫与巴西总统共同见记者的时候说，与中国的贸易磋商进展良好。不过，彭博社当天的报道说，美中贸易磋商进展缓慢，因为中国官员们收回了早前就保护知识产权对美方作出的承诺。

知识产权未在中国获得有效保护是美国特朗普政府试图通过大规模施加关税要求北京改变经贸政策的一个主要原因。中国以牙还牙向美国商品征收关税，导致世界上两个最大经济体之间发生一场大规模贸易战。

自从去年12月两国领导人举行会晤并答应通过对话和磋商平息贸易战后，双方举行了多轮面对面的磋商和视讯会议，希望尽快达成协议。