世界各地女性寿命多长过男性

（早报讯）世界上最贫穷和最富裕国家的平均寿命差距为18.1岁。在全球范围内，女子的寿命均超过男子，特别是在富裕国家。世界卫生组织4日发布的首次按性别分列的《2019年世界卫生统计》解释了其中原由。

世界卫生组织总干事谭德塞指出，按年龄、性别和收入组分列数据，对于了解哪些人在卫生问题上已经掉队和其中的原由至关重要。利用这些数据，作出循证决策，可以推动我们走向一个更健康、更安全和更公平的世界。

《2019年世界卫生统计》显示，妇女如果可以获取卫生服务，产妇死亡人数就会减少，平均寿命将会延长；在许多情况中，男性比女性更少求医问药；同时，男性更有可能死于可预防和可治疗的非传染性疾病和道路交通事故。

报告指出，在女性难以获得卫生服务的地方，男性与女性的平均寿命之间的差距最小。在卫生服务稀缺的低收入国家，每41名妇女中就有一人死于怀孕和分娩，而高收入国家则为每3300名妇女有一人死亡。。

报告显示了男性和女性对卫生保健的态度不同。在男性和女性面临同样疾病的地方，男性往往比女性更少去求医问药。例如，男性结核病患者似乎不像女性结核病患者那样去积极寻求治疗。

报告强调，男女死亡原因的差异，一些是生物学的，一些是受制于环境和社会因素，另一些则是受到卫生服务的提供和获取的影响。

在导致死亡的40个主要原因中，33个原因导致男性而不是女性的平均寿命降低。 2016年，30岁男性在70岁之前死于非传染性疾病的概率比女性高44%。

2016年，就全球自杀死亡率而言，男性比女性高75%。道路伤害造成的死亡率，自15岁时起，男性为女性的两倍，而谋杀造成的死亡，男性比女性高出四倍。

报告显示，2000年至2016年，全球人口出生时的平均寿命提高了5.5岁，从66.5岁提高到72.0岁。出生时的健康平均寿命，也即人们可以期望完全健康地生活的年数，从2000年的58.5岁提高到2016年的63.3岁。

平均寿命仍然受到收入的极大影响。在低收入国家，平均寿命比高收入国家少18.1岁。出生在低收入国家的儿童，每14人即有一人将会死于五岁之前。