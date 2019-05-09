全球仅三分之一大河自由流动

（早报讯）世界自然基金会（WWF）的一项新研究指出，全球目前只有三分之一的大河川自由流动，其余则被水坝和水库拦阻，大幅降低河川为人类及大自然带來的好处。

该研究首次对全球各大自由流动的河川进行评估，分析全球总长达1200万公里的河川流动状况，发现246条长度超过1000公里的河川中，只有91条河川仍可自由流动。

从多瑙河到长江，大部份大河川已经被切成几段。仍可自由流动的河川主要位于北极、亚马逊盆地和刚果盆地等偏远地区。

研究人员说，全球约有六万座大型水坝，目前正在规划或兴建中的水坝超过3700座。

世界自然基金会淡水科学家蒂姆说，河川是地球的生命线，它们提供的各种益处往往被人类忽视和低估，这张世界第一份自由流动河川地图将帮助决策者考虑优先顺序，并保护河流给予人类和自然的全部价值。

河川的作用广大，除了提供地球数亿人粮食保障、携带泥沙等沉积物到河川出海口，进而形成三角洲、减轻洪水和干旱等天灾的影响，并支持丰富的生物多样性等。

最近的另一项研究显示，1970年以来，因为水库、污染和水资源超限利用，淡水物种平均减少83%。为了了拯救淡水生态系统的生物多样性，保护剩余的自由流动河川至关重要。