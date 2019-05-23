美华籍男使诈将3000台山寨iPhone换真机 被控上庭

（早报讯）一名中国籍男子在美国用山寨“故障”iPhone骗取整新机，两年内用大约3000台假机换得1500支真机，东窗事发后，今天在美认罪。

中央社报道，30岁江全（Quan Jiang, 译音）原本是俄勒冈州阿尔巴尼一所社区大学的工程系学生。他这两年来屡屡拿着山寨机找上苹果营销专卖店，谎称手机不能开机，要求苹果换新机给他。江全靠着这种以假换真的手法，两年内得手近1500支真机，每台转卖价约600美元（829新元）。

高科技山寨品伪造得维妙维肖，让人难分真假，已成全球转卖市场的烫手山芋，而俄勒冈州这个案例更是高招，连伪造作业系统的麻烦都省了。

国土安全部调查特别干员达菲在法庭文件中引述苹果品牌保护代表庞德森写道：“拿出开不了机的iPhone，是诈取苹果保固的重要关键。由于苹果技师没办法现场检查或修理，就会依照保固政策，启动换机程序。“

波特兰联邦检察官办公室表示，江全从香港进口山寨机之后，用不同的假名到苹果行骗，骗得整新机后再拿到中国贩售。江全的同伙会把所得交给江全住在中国的母亲，由江母存入江全户头。

根据法庭文件，江全2016年1月1日到2018年2月1日间收到同伙从香港寄来山寨机，苹果2017年6月30日察觉有异，向江全发出停止侵权（cease and desist）信函。

江全面临最高10年徒刑与200万美元罚款，相当于他诈取金额的两倍。