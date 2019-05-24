美众议长：目前不会启动弹劾总统程序

（早报讯） 美国国会众议院议长佩洛西表示，众议院民主党会对美国总统特朗普的不当行为继续展开调查取证，但目前不会启动弹劾总统程序。

佩洛西在23日召开的记者会上表示，特朗普目前希望众议院民主党启动总统弹劾程序，他对民主党没有这么做“非常气愤”。她说：“在目前的情况下，我们不会启动弹劾总统程序”。

据《华盛顿邮报》等美国媒体报道，佩洛西在当天早些时候的闭门会议中称，特朗普认为如果众议院弹劾总统，之后参议院将其“免罪”，他将在这个过程中获得“政治红利”，因此特朗普非常希望众议院开启弹劾程序。

佩洛西说，在她看来，总统的行为已明显构成妨碍司法，但启动弹劾总统程序将使“国家向更加分裂的道路上行进”，因此当前最重要的是继续调查，将事实呈现在公众面前。

近一个月来，随着特朗普政府对国会民主党对其调查的一系列“不配合”举动，民主党内“弹劾总统”之声加剧。22日，特朗普本应与国会民主党领袖就基础设施建设等议题进行讨论，但在会议进行五分钟左右，特朗普愤怒终止会议并夺门而出。

对此，佩洛西称特朗普有情绪管控问题。特朗普则在社交媒体回应说，他那天表现得“极其冷静”，是民主党人在说谎。特朗普同时称民主党为“什么都不做党”，除调查总统之外，毫无作为。