英国和欧盟相互指责 无协议脱欧风险增加

（早报讯）在距离英国脱离欧盟不到三个月之际，英国负责为无协议脱欧做规划的部长戈夫指责欧盟在争取达成新协议方面不作为，令双方之间的外交僵局进一步加深。

彭博社报道，戈夫6日告诉英国广播公司：“我们将全力以赴确保我们能够达成好协议，但目前欧盟似乎在说他们并不感兴趣……他们只是在说‘不，我们不想谈。’我认为这是错误和令人悲哀的做法，不符合欧洲的利益。”

英国首相约翰逊已明确表示，他不会签署包括爱尔兰边境后备计划在内的英国脱欧协议。爱尔兰后备计划是欧盟与英国前首相特雷莎·梅之间达成的协议，以确保英国与欧盟的陆地边界保持开放。该计划是欧盟的红线，爱尔兰总理瓦拉德卡6日再次强调了这一点。

瓦拉德卡在访问北爱尔兰期间告诉记者：“我们的立场是，包括后备计划在内的退欧协议已经封闭。但总是有讨论和谈判的空间。”

他也表示，他愿意“不设前提条件地”随时与约翰逊谈判。

尽管经济学家和商业组织对英国无协议脱欧的破坏性发出警告，但约翰逊致力于在10月31日脱离欧盟。

另据新华社引述英国政府发言人6日说，约翰逊希望与欧盟领导人就一份新“脱欧”协议进行谈判，但新协议必须取消此前协议中有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”，欧盟应改变立场。

英国政府发言人在回复新华社记者的采访邮件中说，英国将带着“最大的诚意”与欧盟进行谈判，并呼吁欧盟重新思考此前关于“不会对‘脱欧’协议进行修改”的表态。