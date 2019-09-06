新研究：口腔细菌有助降血压

（早报讯）研究发现，当人们用抗菌漱口水漱口后，锻炼的降血压效果会大打折扣。这表明口腔细菌对于人体维持血压起到了独特的作用。

英国普利茅斯大学和西班牙基因管理中心合作的研究人员让23个健康成年人在跑步机上跑30分钟，在锻炼结束后30分钟、60分钟和90分钟，分别让他们用抗菌漱口水或安慰剂漱口并观测他们的血压变化情况。

结果显示，当参与者用安慰剂漱口后锻炼一小时，他们的收缩压平均降低5.2毫米汞柱；而用抗菌漱口水漱口时，参与者的收缩压在锻炼一小时后平均只降低2.0毫米汞柱。实验结果表明，在使用抗菌漱口水后，锻炼一小时后降压效果会损耗60%，而两小时后效果完全被损耗。

新华社报道，锻炼时人体产生的一氧化氮会导致血管扩张。该研究领衔作者、普利茅斯大学博士贝斯科斯解释说，一氧化氮在体内会被降解成硝酸盐化合物，这种化合物能被唾液腺吸收并通过唾液在口腔中排出。而口腔中一些细菌会把硝酸盐转化成亚硝酸盐，亚硝酸盐进入循环系统后，又会被还原成一氧化氮，可以维持血管扩张，因此在锻炼结束后依然能持续降低血压。

研究人员说，新研究表明口腔细菌对亚硝酸盐的合成至关重要，就像是扩张血管的“钥匙”，如果这些“钥匙”被移除，就不能产生亚硝酸盐。这直接体现在，使用抗菌漱口水时，参与者锻炼后血液中的亚硝酸盐水平没有升高；而使用安慰剂漱口时，参与者血液中的亚硝酸盐水平升高了。

研究人员建议，医护人员在为高血压患者提供锻炼和治疗建议时，需考虑口腔环境。接下来，他们将进一步分析心血管疾病高危人群的口腔细菌成分以探明其直接影响心血管健康的因素。