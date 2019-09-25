美议长宣布对特朗普展开正式弹劾调查

（早报讯）被指施压乌克兰打击2020年大选竞争对手，美国众议院议长佩洛西表示，众议院将开始对美国总统特朗普进行正式的弹劾调查，称他违反了总统职誓言和宪法所规定的义务。

综合美国媒体报道，特朗普今年7月曾在一次通话八次向乌克兰总统泽连斯基施压，敦促该国调查2020年民主党总统热门候选人拜登的儿子亨特（Hunter Biden）。该报道在美国政坛掀起轩然大波，舆论质疑这等于让外国政府危险地介入美国大选，就像2006年俄罗斯干涉美国大选一样。

有报道也指特朗普在与泽连斯基通话几天前曾下令冻结对乌克兰的近4亿美元（约5.5亿新元）援助，以切断军援方式威胁乌克兰对拜登进行调查。

彭博社报道，即便佩洛西此前一直抵制弹劾呼声，但在有关特朗普与乌克兰总统通话内容的报道，以及白宫拒绝向国会透露一份相关举报人的报告之后，佩洛西又面临着新的弹劾压力。许多最温和的民主党议员也加入了激进派的队伍，呼吁发起弹劾行动。

佩洛西周二在与她所在的政党举行闭门会议后在新闻发布会上表示，“总统必须承担责任。没有人凌驾于法律之上”。

她说，六个单独的委员会将在正式调查的框架下，向她汇报与特朗普在任期间的行为有关的调查结果。

目前尚不清楚这将如何改变现有调查的方向。美国众议院司法委员会主席纳德勒（Jerrold Nadler）已经将其工作组的调查描述为弹劾调查，其他几个委员会也已经就特朗普的行为举行了听证会。

佩洛西宣布启动弹劾调查仍标志着众议院与总统之间长达数月对抗的急剧升级。佩洛西此前拒绝了许多民主党人启动弹劾程序的呼吁，眼下转而支持这一努力，尽管其所在党派内部仍有人担心由共和党控制的参议院将继续包庇总统。

在佩洛西讲话时，特朗普将民主党人的这一举动称为“无聊的政治迫害”。