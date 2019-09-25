（早报讯）俄罗斯正式加入巴黎气候协定，承诺在2030年前将排放量减少至1990年的25-30%。

俄罗斯气候会议特使伊德杰里夫周二（9月24日）在出席联合国气候峰会讲话时称，俄罗斯总理梅德韦杰夫已经签署文件，正式加入巴黎气候协定。俄罗斯批准了加入《巴黎协定》的法令后，伊德杰里夫发表讲话称，引入相关法规以遏制排放是合乎逻辑的下一个步骤。

俄罗斯是世界第四大温室气体排放国，因此它对《巴黎协定》的承诺意义重大。

总理梅德韦杰夫表示，温室气体排放引起的气候变化可能使某些关键产业（如农业）处于危险之中，并可能危及俄罗斯三分之二的多年冻土地区人民的安全。

据报道，批准法令设定的目标是将排放量减少至1990年的25-30%，预期在2030年实现。不过近年来俄罗斯的排放量已经比1990年减少了很多。相关数据显示，2017年俄罗斯排放量比1990年减少了32%。这意味着该国有能力有效地控制其排放量，并保证经济的可持续发展。

目前俄罗斯已经开始遭受气候变化的影响。今年夏天西伯利亚发生的大规模野火归因于气候变暖，伊尔库次克（Irkutsk）和西伯利亚的洪灾也是如此。