波音737 MAX遭停飞 飞行员望能获赔偿

（早报讯）波音737MAX停飞以致飞行时间减少，飞行员表示希望能获波音赔偿。

路透社报道，美国一家飞行员工会主席1日提出，希望美国航空（American Airline）能因波音737MAX飞机停飞一事，向受到影响的飞行员进行补偿。

印尼狮航和埃塞俄比亚航空接连发生波音737 MAX系列飞机坠机事故，共导致346人死亡。两起致命空难发生后，20多个国家和多家航空公司暂停使用波音737 MAX 8。此后调查发现，飞机失事可能与机动特性增强系统（MCAS）在运行中出现故障有关。

在美国得克萨斯州普莱诺举行的独立飞行员工会会议上，美国航空的飞行员工会组织联合飞行员协会主席弗格森表示，波音737MAX停飞的影响是真实的，也是可计算的。

弗格森表示，联合飞行员协会的飞行员成员，希望美国航空公司能够做出类似于上月西南航空做出的承诺。上月，西南航空公司首席执行官凯利承诺，将与飞行员分享波音公司就停飞而支付的赔偿。

弗格森说：“我们希望获得同等的待遇。” 弗格森指出，虽然已经安排了737 MAX飞行员在其他航线上飞行，但由于取消航班，他们的总体飞行时间有所减少。