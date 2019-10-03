高盛：香港逾40亿美元资金流新加坡

（早报讯）香港局势持续动荡之际，高盛集团（Goldman Sachs）预估，香港在6月至8月之间可能有多达40亿美元（55亿新元）资金流向新加坡。

高盛分析师在本周发表的一份报告中表示，香港近来的政治抗议活动不断升级，该行持续监察香港银行体系存款情况，并分析了8月份香港及新加坡存款活动情况。

分析师发现，香港存款的适度净流出和新加坡外汇储备的净流入或许是香港这笔34亿美元的最新动向。

尽管如此，该行仍认为香港银行体系有充足的港元及外币流动性，但相关数据无法消除投资者对资金流出香港的忧虑。高盛相信，针对香港资金外流及流动性的讨论将维持热烈，而9月及往后的数据亦依然十分重要。

该行指出，8月港元存款按月跌1.6%，而7月及6月则分别按月持平及按月升0.5%。金管局亦指出，港元存款在9月首三星期有轻微增加，按年来看港元存款增长1.8%。

由于外币存款按月升0.2%，故总体而言香港银行体系存款按月跌幅为0.7%。在存贷比例方面，港元存贷比例升至90.1%，而7月份则为88.9%，总体存贷比率则由7月份的74.4%升至74.8%。该行认为虽然流动性有所收紧，但香港市场存贷比率仍低于100%，反映资金仍充裕。

在新加坡方面，该行指新加坡本地银行的外汇存款再度大幅向上，按月增约14%。同时，外地人存款亦巧合地连续第二个月显着增加，按月升5%。

虽然基数相对较低，但或反映了资金是由香港流向新加坡，该行估算存款外流最多亦只是30-40亿美元。

香港金融管理局被问及资金转移原因时，金管局发言人在周三（2日）的一封电邮声明中说：“根据以往做法，我们不评论外汇基金管理的细节。”