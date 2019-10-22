阿兹敏再挺马哈迪做满任期

（早报讯）公正党署理主席阿兹敏再次公开表明支持首相马哈迪做完五年首相任期，并认为“一切关于权力移交的言论都应停止”。

马国政坛盛传阿兹敏与巫统前副主席希山慕丁、企业发展部长礼端尤索夫，以及加入土团党的前国内贸易、合作社及消费部长韩沙再努丁等四人正策划“保马行动”。这项行动包括拉拢巫统和公正党的国会议员签署协议支持马哈迪做满一届。一旦马哈迪卸任，就由阿兹敏或希山慕丁出任首相。

阿兹敏周二在国会走廊受询时，否认与希山慕丁密谋阻止公正党主席安华接任首相。不过阿兹敏认为，马哈迪应该做满一届。“怎么可能选出的政府只有一两年？如果有人想在当选后一两年推翻政府，那就是‘后门政府’了。”

他说：“一切关于权力移交的言论都应停止，以符合国家经济利益。这里已存在很多不确定的因素，国内外投资者都担心这种情况会持续下去。”

94岁的马哈廸一再表明将让安华接班，马哈廸领导的土著团结党部分领袖却表明要马哈廸完成任期。伊斯兰党主席哈迪阿旺7月底表示，伊党及巫统都支持马哈迪做满任期。阿兹敏接着表明支持哈迪阿旺的立场。马哈迪8月1日会见反对党领袖时，他们也表明支持马哈迪做满任期。

阿兹敏几个月来接连卷入“男男性爱视频”与“保马行动”，他与安华闹不和已是公开秘密。这些都是安华能否顺利接棒的变数。