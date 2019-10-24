研究：和生理时钟同步 降血压药睡前吃效果更好

（早报讯）一项最新大型研究显示，高血压药物睡前吃比较好。越来越多证据显示，包括治疗心脏病在内的药物，在特定时间服用效果可能会更佳。

台湾中央通讯社报道，《欧洲心脏期刊》（European Heart Journal）刊登的最新大型研究显示，降血压药物睡前服用，可以提供更多保护，避免心脏病发作和中风。专家认为人体的“生理时钟”，或一天24小时的自然节奏，改变了人体对药物的反应。

这项迄今最大规模研究，针对服用高血压药物的1万9000多名病患进行试验。

在这项西班牙的研究中，研究人员以随机方式将病患分成两组，一组于早上起床后服用高血压药物，另外一组则在晚上睡前吃药，并观察这两组病患至少五年后的情况。研究发现，睡前服药的病患死于或罹患心脏病、中风或心脏衰竭的风险近乎减半。

专家指出，晚上休息和入睡，血压通常会降低。这时候血压如果未降，居高不下，发生心脏病和中风的风险会增加。研究人员说，高血压病患睡前服药有助控制夜间血压。

研究发现，睡前服药病人，无论是白天或夜间血压平均都大幅降低。和早上起床后服药的病人相比，晚间服药，血压下降更多。

研究报告第一作者维戈大学（University of Vigo)教授赫米达（Ramon Hermida）说，医生可能会考虑建议病患睡前服药。“这不但不用花半毛钱。还可能拯救很多人命。”

“这项研究的结果显示，和早上起床吃血压药物的病患相比，固定在晚上睡前吃药的病患，血压控制情况比较好。更重要的是，死亡或罹患心脏病和血管疾病的风险大幅降低。”

赫米达表示，然而，对于不同的族裔仍有必要进行更多研究，以确定这项发现能否适用于服用不同品牌血压药物的病患。

英国心脏基金会（British Heart Foundation）专家史密斯（Vanessa Smith）提醒：“如果你目前正在服用血压药物。谨记在改变吃药时间前，谘询你的医师或药剂师。或许医师开给你早上或晚上服用药物是有特定原因。”