研究：限时进食有助改善新陈代谢

（早报讯）美国《细胞－代谢》杂志日前发布的一项新研究发现，不刻意节食或增加运动量也可能减肥，改善代谢综合征，但前提是要把每天进食的“时间窗口”控制在10小时以内，即每天吃完最后一餐后，至少14小时除了喝水不再吃任何东西。

新华社报道，美国索尔克生物研究所和加利福尼亚大学圣迭戈分校研究人员招募了19名患有代谢综合征的受试者。代谢综合征是一种常见的病理状态，涉及脂肪、糖类和蛋白质等多种物质的代谢紊乱，典型症状包括腹部肥胖、高血糖、高血压等，治疗上常采取控制饮食、增加运动、服用药物等方法。

试验中，受试者无须特别控制食量或加强运动，只需在不停药的情况下，将每天进食的“时间窗口”控制在10小时以内。

结果显示，在限时进食3个月后，受试者总体而言睡眠得到改善，体重、腹部脂肪、腰围减少3%至4%，血压和胆固醇水平有所降低，血糖和胰岛素水平也出现改善趋势，且他们在试验期间未报告任何不良反应。

研究人员说，不规律饮食会破坏人体的昼夜节律，增加代谢紊乱的风险，将进食“时间窗口”控制在10小时以内，可让身体在晚间休息和恢复14个小时。

通过优化昼夜节律，身体可以预测“主人”会在什么时段进食，从而优化新陈代谢。