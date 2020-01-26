柔佛警方逮捕企图离境的武汉肺炎患者

（早报讯）柔佛州总警长莫哈末卡玛鲁丁今天证实，一名两岁中国籍女童疑似感染武汉肺炎病毒，女童父母为避免进一步隔离检测而带走男童并试图离境。他说，当局昨晚9时20分在士乃机场逮捕他们。这三人都是从新加坡入境柔佛。

卡玛鲁丁表示，警方是接获新山中央医院一名医生投报后，及时拦截这三人。“我们昨晚在机场逮捕他们，并把他们交给柔佛州卫生局。他们昨晚都被带往医院隔离检测。”

他说：这一家三口都是来自中国武汉。“他们买了飞往广州的机票，准备返回中国。我们已把他们交给医院。”

据报道，这三人日前入境新山后，这名女童身体不适，这对中国夫妇于是带女童到私人医院求诊，但院方建议他们将女童送往中央医院。他们上周五（24日）晚上10时带女童到新山中央医院后，院方发现女童出现武汉肺炎的病征，于是要求将女童送往淡杯柏迈医院的隔离病房进一步检验。

这对夫妇当时表明次日将搭机返回中国，因此拒绝让院方将女童转送淡杯柏迈医院。负责诊治的医生随即向新山南区警区报案，警方则在机场截住他们。马国截至今天下午共有四起确诊病例。

此外，社交媒体流传的视频显示，上述三人在士乃机场被当局暂时隔离时，其中一名成年男子还企图攀越隔离区的玻璃墙，结果遭当局阻止。