澳大利亚誓言加大国防开支以对中国加以遏制

（早报讯）澳大利亚总理莫里森宣布调整澳洲的国防战略和军事力量结构，寻求在印太地区对日益强大而自信的中国加以遏制。在他眼中，印太地区是“我们这个时代占据统治地位的全球竞赛焦点。”

莫里森周三在堪培拉的一次重要讲话中说，未来十年政府在国防力量上的投入将会从2016年前次战略调整时的大约1950亿澳元（1874亿新元）增加到2700亿澳元。这将包括斥资8亿澳元从美国购买AGM-158C远程反舰导弹，从而使自身的海上打击能力范围扩大两倍至大约230英里（370公里）的水平。

澳大利亚2016年国防白皮书的重点之一是着眼在全球范围内为维护基于规则的秩序提供支持，如今重点发生变化，表明莫里森的国防部和情报网络认为，其在印太地区所面临的实际军事冲突威胁正在日益加大。

按照莫里森所言，澳大利亚未来的国防地缘重点将主要集中在临近地区，即“从印度洋东北部跨越东南亚海陆地域直至巴布亚新几内亚和西南太平洋的区域。”

莫里森说：“我们依然随时准备为这一区域以外的军事事务作出我们的贡献，包括为美国领导下的联合力量提供支持，这也是我们的国家利益……但是我们不能让这方面的考虑来主导我们的军事力量结构，以至于对我们应对临近地区挑战的能力产生不利影响。”