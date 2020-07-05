英国酒吧开业首日 汉考克：民众很大程度表现负责任行为

（早报讯）随着英国在本周末重新开放酒吧，卫生部长汉考克表示，英国人在酒吧开放的第一天“很大程度上表现出负责任的行为”。

路透社报道，成千上万的英国人在星期六（4日）蜂拥前往英格兰各地的酒吧和餐馆。这是该国自3月份实施遏制冠病的限制措施以来，酒吧首次重新开放。

英国卫生部长汉考克星期天（5日）接受《天空新闻》访问时说：“据我所见，尽管有一些照片显示例外情况，但民众在很大程度上都表现出负责任的行为。”

汉考克说，“总的来说，我对昨天发生的事情感到欣慰。很高兴见到人们可以四处走动，但也在很大程度上与社会保持距离。”

据报道，英国多数限制措施在英国周六凌晨时分解除，不过为了避免“民众半夜开派对”，酒吧必须等到上午6时才能开门。

英国首相约翰逊较早前呼吁民众“安全享受夏日时光”，但表示民众仍须警觉，若疫情生变，政府将毫不迟疑踩煞车。

他说：“任何违反社交距离及相关规定的人，不仅是让大家都陷入危机，同时也是让为了展开新生活做了许多准备的业者及员工失望。我们正朝生活恢复常轨跨出有史以来最大的一步，我呼吁英国人应当审慎。”

据报道，酒吧重开后需要限制入场人数、现场音乐表演要禁止、顾客不可站立，及要保持两米的社交距离。为了避免人潮过多，要上酒吧的民众被鼓励事前订位，酒吧也会留下顾客姓名电话，方便追踪。