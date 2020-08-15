韩国庆祝光复75周年 文在寅：始终敞开与日本对话大门

（早报讯）韩国今天（8月15日）庆祝光复75周年，总统文在寅表示，韩国已做好随时与日本对话的准备。

韩联社报道，韩国总统文在寅今天出席在首尔东大门设计广场举行的光复节第75周年庆祝仪式并发表讲话。

2018年10月，韩国大法院对日本殖民统治时期强征劳工案作出终审判决。大法院认为，虽然韩日于1965年签署《韩日请求权协定》，但被强征受害劳工拥有个人损害赔偿请求权，裁定被告的日本企业向4名原告每人支付赔偿金。

文在寅表示，韩国政府尊重司法机关依法作出的判决，一直致力于与日本政府协商制定受害者可以接受的解决方案，并始终敞开对话的大门。

文在寅说，三名年迈的原告相继去世，如今仅有李春植老人健在。日本对韩采取限贸措施后，李春植老人对此自疚不已。韩国将用行动证明，维护公民个人的尊严不会损害国家利益。他相信，韩日为维护个人人权共同付出的努力将为两国人民未来开展友好合作奠定重要基础。

文在寅谈到韩朝关系时则表示，只有朝鲜半岛上每个人的梦想得到实现，生活得到保障，才是真正的光复。

他指出，保障朝鲜半岛上每个人的安全是当前韩国所追求的和平与安全目标。

文在寅也提出韩朝防疫合作、共同管理公共水域、卫生医疗和森林合作、共同研发农业技术和品种等合作项目。他表示，疫情让安全环境发生变化，希望韩朝能够更紧密合作，携手开启和平与繁荣之门，进而打造和平共同体、经济共同体和生命共同体。

1945年8月15日，日本无条件投降，日本对朝鲜半岛的殖民统治也随之结束。每年8月15日是韩国的光复节，也是韩国政府成立的纪念日。