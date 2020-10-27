马国新增835冠病确诊病例 跌回三位数

（早报讯）马来西亚今日（10月27日）新增835起冠病确诊病例，其中830起是本土感染病例，5起境外输入病例。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，今日的2起死亡病例皆来自沙巴。目前累计死亡病例达238起或0.8%。

他说，沙巴仍是单日确诊最多病例的州属，而森美兰单日确诊暴增至155起。在835起病例中，单是沙巴就有410起，累计病例已达1万3155起；森州其次，达155起，累计病例1492起。

雪州今天新增126起病例，累计病例达4271起；纳闽则有76起新增病例，累计积病例有346起；砂拉越新增16起病例，累计病例819起；槟城新增了13起，累计病例925起。

霹雳与吉隆坡各别新增11起、霹雳的累计病例是484起，吉隆坡的累计病例则达2977起。登嘉楼与吉打也新增了4起病例，登州累计病例有180起、吉打累计2052起；布城则新增1起，累计病例有141起。

共有4州没有出现新增病例，分别是玻璃市（累计病例38起）、吉兰丹（179起）、彭亨（392起）及马六甲（310起）。

至于5起境外输入的病例，从印度回来的确诊有2起，分别在雪州及纳闽；吉隆坡各有1起从泰国及印尼返国的境外输入病例，纳闽则有一起境外输入病例，是从保加利亚返回的。