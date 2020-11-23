巫统总秘书促慕尤丁勿忘政权维系“数字”

（早报讯）马来西亚巫统总秘书阿末马斯兰在2021财政预算案表决前，提醒领导土著团结党的首相慕尤丁，勿忘记攸关政权维系的“数字”。

“当今大马”报道，阿末马斯兰星期天（22日）接受网媒Malaysia Gazette访问时指出，土团党的政治力量小，却得以掌舵国盟政府，不应该得意忘形。

他说：“国阵原本有79席（如今有43席），差得远呢。6和79。国阵原本有79席，却连副首相职也没有。团结党（原本）只有6席，（慕尤丁）却当上首相。”

阿末马斯兰还点出，土团党目前31名国会议员中，10人其实是来自人民公正党，另外15人是巫统的叛变议员。

阿末马斯兰表示，国阵如今剩下43席，主因是有人叛离，加上部分成员党如民统党和原本的砂拉越国阵的离去。尽管如此，他说，比较土团党和伊斯兰党，巫统还是国盟政府内拥有最多国会议员的政党。

“对我来说，土团党的主席是首相（慕尤丁），他那些顾问最好也告诉他这些数字，提醒他这些数字。”

阿末马斯兰说：“（告诉慕尤丁）政治共享何其重要，那些有力量的（政党）应该获得更资深官位、更重要的部门。”

他说：“政治就是数字游戏，而这就是真实的数字。但有时我们会忘了自己的地位。我希望土团党不会忘记，他们是获得（前公正党）10人加（团结党原本的）6人，（前巫统的）15人加6人。我希望他们不会忘记这点。”

巫统虽未来正式加入国盟，却是国盟政府一员，惟党内部分领袖一直不满巫统在国盟政府分得的地位。

马国国会将于周四（26日）对新财政预算案进行表决，表决结果将关系慕尤丁政府的去留。国盟最大成员党巫统各派系对于是否支持政府预算案各说各话，分歧明显越来越大。