特勤局开始部署 传特朗普卸任后长居佛州

（早报讯）美国总统特朗普虽尚未承认败选，但美国广播公司（ABC）24日引述消息报导，负责特朗普和第一家庭维安工作的特勤局人员，已被询问之后是否有意愿转调至佛罗里达州棕榈滩市，显示特朗普卸任后将移居佛州。

据报道，特勤局除了询问特朗普近身探员，是否愿意在其卸任后继续保护特朗普外，其迈阿密办公室也已开始检视佛州“海湖庄园”的维安设施。

特朗普在纽约市皇后区出生，并长年住在纽约，去年才更改住址至佛州，10月也是在佛州投票；海湖庄园则是特朗普私人俱乐部，他一度称该处为“冬季白宫”。

知情人士透露，特朗普一家之前都是短暂待在海湖庄园，但特朗普明年1月20日卸任后，可能会和第一夫人梅拉妮亚长居于此，因此生活起居范围已在进行翻新工程。

此外，海湖庄园的俱乐部设施过去一向按季节开放，目前还不清楚特朗普一家打算定居的话，营运模式会有何变化。

特朗普一年内必须有6个月待在佛州，才能维持其居民身份，但预期特朗普之后也会待在新泽西州贝德敏斯特和纽约。

另一方面，纽约市警局消息透露，警方正与特勤局商讨明年1月21日起，减少曼哈顿特朗普大厦的驻警人数，预料可使第5大道的交通情况更加顺畅，紧邻特朗普大厦的第56街也将重新开放给大众使用。