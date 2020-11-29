伊朗三城市为核科学家法克里扎德举行葬礼

（早报讯）伊朗在马什哈德、库姆、德黑兰三个城市为此前遭暗杀身亡的伊朗核科学家法克里扎德举行葬礼仪式，其下葬仪式将于星期一（30日）举行。

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，受到冠病疫情的影响，为防止聚集事件发生，官方并未透露具体的下葬地点。报道称伊朗高级军官将会参加该仪式。

当地时间27日，伊朗高级核物理学家法克里扎德在首都德黑兰附近遭遇“武装恐怖分子”袭击身亡。伊朗方面认为以色列与此次事件有关 ，并称这是一次恐怖主义行动。

当天，伊朗首都德黑兰爆发抗议，无数人聚集到总统府前高喊“没有妥协，没有投降，与美国作战！”的口号。

伊朗最高领导人哈梅内伊星期六（28日）强烈谴责杀害法克里扎德的行为，称不会对此事置之不理，呼吁对那些杀害法克里扎德的幕后黑手予以“明确的惩罚”。

同日，伊朗外长扎里夫在推特上用中文、英文、德文、俄文、阿拉伯文发推称：“恐怖分子暗杀了又一名伊朗杰出科学家。懦弱的暗杀，是对国际法和国际规则的公然挑战，是对人道和道德原则的践踏，国际社会有责任阻止这样的行径。为维护地区和世界的和平稳定，伊朗一直处在反恐斗争最前沿。我们呼吁国际社会谴责国家恐怖主义，共同反对加剧地区紧张局势的冒险主义。”