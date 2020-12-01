“隼鸟2号”完成壮举 密封舱将抵达地球

（早报讯）日本探测器“隼鸟2号”投下的装满小行星“龙宫”沙石的密封舱将于12月6日凌晨2点47至57分降落在澳大利亚南部乌美拉付近的沙漠。

共同社指出，这是2014年发射升空后长达6年之旅的高潮一幕。该计划负责人、日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）教授津田雄一激动地期待称“一定要看到‘星星的碎片’”。

继第一代“隼鸟”之后，这是第二次完成“取样返回”任务，即把地球以外天体的样本成功带回。此举或有助于获取宇宙中沉睡的宝贵资源，带动改变会撞击地球的陨石轨道的技术。

“隼鸟2号”总飞行距离为52亿公里。根据计划，它投下密封舱后，机体留在太空，用剩余燃料飞往小行星“1998KY26”，踏上长达11年总计100亿公里的新旅程。

“隼鸟2号”抵达的“龙宫”是距地球约3亿公里，布满岩石、很难安全着陆的小行星。这一难题通过向瞄准的地点投下记号之后降落的方法得以解决。

2019年2月“隼鸟2号”采集小行星地表的物质，之后射出金属弹制作人造陨石坑，同年7月采集地下物质，在全球首次拿出了这一成果。

顺利完成任务是源于踏实的准备工作。考虑到“隼鸟2号”出发后就不能再修改机体，因此设想了机体可能发生的所有情况进行了充分准备。津田称“完成后搭载到火箭上时感慨万千”。

日本领先的小行星探测正在被美国猛追。被称为“美国版隼鸟”的探测器“OSIRIS-REx”10月在小行星“贝努”上着陆，可能采集了60克以上的岩石。津田干劲十足地表示“希望探测更远、更大的天体”。